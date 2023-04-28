Беженки с Украины обращались в российское постпредство при ООН с просьбой помочь вернуть детей, которых отобрали власти европейских стран, заявил первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский.

В постпредстве приняли решение с согласия заявителя публиковать соответствующую информацию о проблемах с детьми под хештегом #EuropeStealsChildren. Кроме того, по словам Полянского, был создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com.

«Пока мы опубликовали обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали Генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской», — рассказал дипломат.

Он добавил, что все эти женщины столкнулись с вопиющими действиями местных властей, а их собственные дипучреждения лишь намекнули в ответ на чувствительный политический контекст.

Ранее беженка с Украины Лилия Лукьянчук в беседе с Fox News отметила, что боится возвращаться на Украину, так как её 17-летний сын может быть призван в украинскую армию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что мнимая озабоченность Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах Европейского союза.

Она также сообщила, что украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе.