В США заявили, что разочарованы отказом России в посещении Гершковича 11 мая

В США разочарованы отклонением запроса на консульское посещение 11 мая арестованного в России за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича со стороны Москвы, заявил замглавы руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Конечно, мы глубоко разочарованы тем, что запрос... с консульским визитом был отвергнут. Мы ясно и последовательно сигнализировали о том, чтобы к американским гражданам, задержанным за рубежом... предоставлялся регулярный консульский доступ нашего персонала», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя Госдепа, американская администрация будет добиваться обеспечения консульского доступа к Гершковичу на регулярной основе и продолжит призывы к освобождению Пола Уилана.

В МИД России ранее отметили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.