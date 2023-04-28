В ООН после обстрела Донецка призвали не наносить ударов по мирным жителям

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне обстрелов Донецка со стороны ВСУ призвал не наносить ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

«Сегодня сообщается о смертельных ударах в Донецке... Важно напомнить, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Дюжаррика, и. о. гумкоординатора по Украине Мэтью Холлингсворт осудил «волну смертельных авиаударов» и подчеркнул, что подобные неизбирательные атаки должны быть прекращены.

Ранее стало известно о попадании украинского снаряда в маршрутное такси №25 в Донецке.

Девять человек, включая восьмилетнюю девочку, погибли. Вместе с ребёнком погибла её бабушка.

Ранения разной степени тяжести получили 16 человек.