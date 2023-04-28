В ООН после обстрела Донецка призвали не наносить ударов по мирным жителям

Короткая ссылка
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне обстрелов Донецка со стороны ВСУ призвал не наносить ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
В ООН после обстрела Донецка призвали не наносить ударов по мирным жителям
  • РИА Новости

«Сегодня сообщается о смертельных ударах в Донецке... Важно напомнить, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Дюжаррика, и. о. гумкоординатора по Украине Мэтью Холлингсворт осудил «волну смертельных авиаударов» и подчеркнул, что подобные неизбирательные атаки должны быть прекращены.

Ранее стало известно о попадании украинского снаряда в маршрутное такси №25 в Донецке.

Девять человек, включая восьмилетнюю девочку, погибли. Вместе с ребёнком погибла её бабушка.

Ранения разной степени тяжести получили 16 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить