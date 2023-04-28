В ООН ожидают ответа России по официальным каналам на послание о зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерреш ждёт ответа по официальным каналам от России на переданное послание по зерновой сделке, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Могу сказать, что реакция на письмо поступит Генеральному секретарю от администрации президента (России. — RT), а не через его пресс-секретаря», — цитирует его ТАСС.

25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.