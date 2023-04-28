В ООН ожидают ответа России по официальным каналам на послание о зерновой сделке

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Генсек ООН Антониу Гутерреш ждёт ответа по официальным каналам от России на переданное послание по зерновой сделке, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН ожидают ответа России по официальным каналам на послание о зерновой сделке
  • AP

«Могу сказать, что реакция на письмо поступит Генеральному секретарю от администрации президента (России. — RT), а не через его пресс-секретаря», — цитирует его ТАСС.

25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.

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