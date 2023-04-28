В ООН ожидают ответа России по официальным каналам на послание о зерновой сделке
- AP
«Могу сказать, что реакция на письмо поступит Генеральному секретарю от администрации президента (России. — RT), а не через его пресс-секретаря», — цитирует его ТАСС.
25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.