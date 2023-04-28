Политолог Мезюхо назвал подковёрной борьбой резолюцию Конгресса по вопросу военных США на Украине

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в конгрессе приняли резолюцию, обязывающую раскрыть численность военных США на Украине.

По мнению политолога, Конгресс вступил в очередную фазу противостояния с Белым домом.

«Впереди президентские выборы, и Республиканская партия будет делать всё, чтобы доказать коррумпированность и непродуманность политики Байдена на Украине. Я думаю, что это не последняя инициатива Конгресса по украинскому кейсу. Чем ближе будут выборы, тем чаще американских генералов будут вызывать на слушания в палату представителей и задавать не очень удобные вопросы», — считает Мезюхо.

По словам эксперта, данная резолюция стала результатом «подковёрной борьбы» в США.

«Это, безусловно, подковёрная борьба, а не свидетельство добрых намерений в отношении России. Это всего лишь фаза внутриполитического противостояния внутри США. Если новым президентом США станет представитель от Республиканской партии, это не будет означать, что Штаты поменяют свою позицию по Украине», — уверен он.

В заключение собеседник RT добавил, что спикеры Белого дома попытаются «заболтать» данную тему.

Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию, обязывающую администрацию Соединённых Штатов раскрыть численность американских военных, находящихся на Украине.

Отмечается, что теперь необходимо, чтобы резолюция была одобрена во время голосования всего состава палаты представителей.