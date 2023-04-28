В Швейцарии выступили за ужесточение банковского регулирования после краха Credit Suisse

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Глава ЦБ Швейцарии Томас Джордан призвал ужесточить банковское регулирование на фоне ситуации с крахом одного из крупнейших банков страны Credit Suisse.
В Швейцарии выступили за ужесточение банковского регулирования после краха Credit Suisse
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«Банковское регулирование и надзор должны быть пересмотрены в свете последних событий. Это потребует глубокого анализа. Необходимо избегать быстрых решений», — цитирует его РИА Новости.

По словам Джордана, нужно на законодательном уровне обязать кредитные организации «хранить достаточное количество активов, которые они могут заложить или передать в любое время без ограничений». Кроме того, предполагается, что эти активы банки смогут предъявить в качестве обеспечения существующих механизмов ликвидности.

В конце марта правительство Швейцарии утвердило план помощи на сумму 109 млрд швейцарских франков ($118 млрд), позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse.

Отмечается, что помощь правительства заключается в выделении банку UBS двух срочных обязательных кредитов.

Бюджетный комитет сената Соединённых Штатов опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года.

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