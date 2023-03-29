Власти Швейцарии утвердили план помощи, позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse

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Правительство Швейцарии утвердило план помощи на сумму в 109 млрд франков ($118 млрд), позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse.
Власти Швейцарии утвердили план помощи, позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте швейцарского Федерального совета.

Согласно тексту релиза, помощь правительства заключается в выделении банку UBS двух срочных обязательных кредитов.

19 марта швейцарский банк UBS сообщил о приобретении Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации, за 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд).

Поддержку в решении этого вопроса оказали правительство Швейцарии, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Национальный банк Швейцарии.

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