Власти Швейцарии утвердили план помощи, позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse

Правительство Швейцарии утвердило план помощи на сумму в 109 млрд франков ($118 млрд), позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse.

Об этом говорится на сайте швейцарского Федерального совета.

Согласно тексту релиза, помощь правительства заключается в выделении банку UBS двух срочных обязательных кредитов.

19 марта швейцарский банк UBS сообщил о приобретении Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации, за 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд).

Поддержку в решении этого вопроса оказали правительство Швейцарии, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Национальный банк Швейцарии.