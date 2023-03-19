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Швейцарский банк UBS сообщил о приобретении Credit Suisse за $3,2 млрд

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Швейцарский банк UBS сообщил о приобретении Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд).
Швейцарский банк UBS сообщил о приобретении Credit Suisse за $3,2 млрд
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении на сайте UBS.

В сообщении говорится, что, как предусматривается условиями соглашения, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse.

Уточняется, что это эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию. При этом «общая сумма вознаграждения составит 3 млрд швейцарских франков».

Ранее Национальный банк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS поглотит банк Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации.

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