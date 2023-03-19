ЦБ Швейцарии: Credit Suisse будет поглощён банком UBS

Национальный банк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS поглотит банк Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации.

«Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поддержку в решении этого вопроса оказало правительство Швейцарии, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национальный банк Швейцарии.

Также сообщается, что Нацбанк Швейцарии окажет «значительную помощь» в этом и выделит 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) ликвидности UBS.

Ранее аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, заявил, что, по его мнению, следует ожидать банкротства Credit Suisse.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация на западных финрынках увеличивает риски рецессии.