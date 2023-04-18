Комитет сената США опубликовал данные об обслуживании Credit Suisse счетов нацистов

Бюджетный комитет сената Соединённых Штатов опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года.

В сообщении на сайте комитета сказано, что Credit Suisse, вероятно, вёл счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине.

Как передаёт РИА Новости, семьдесят счетов, связанных со сбежавшими в Аргентину нацистами, открыли в банке после 1945 года.

При этом как минимум 14 из них оставались действующими в нынешнем веке, а некоторые — и в 2020 году.

В конце марта правительство Швейцарии утвердило план помощи на сумму в 109 млрд швейцарских франков ($118 млрд), позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse.

Отмечается, что помощь правительства заключается в выделении банку UBS двух срочных обязательных кредитов.