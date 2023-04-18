Комитет сената США опубликовал данные об обслуживании Credit Suisse счетов нацистов
В сообщении на сайте комитета сказано, что Credit Suisse, вероятно, вёл счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине.
Как передаёт РИА Новости, семьдесят счетов, связанных со сбежавшими в Аргентину нацистами, открыли в банке после 1945 года.
При этом как минимум 14 из них оставались действующими в нынешнем веке, а некоторые — и в 2020 году.
В конце марта правительство Швейцарии утвердило план помощи на сумму в 109 млрд швейцарских франков ($118 млрд), позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse.
Отмечается, что помощь правительства заключается в выделении банку UBS двух срочных обязательных кредитов.