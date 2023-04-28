Моравецкий: Польша потребует ЕК проверить экспорт украинских продуктов на нарушения рынка

Польша потребует от Европейской комиссии проверить экспорт продовольствия с Украины на предмет рыночных нарушений.

Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы подадим запрос (в ЕК. — RT) с просьбой проверить нарушение рынка в нескольких областях, таких как птица, яйца, молочные продукты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявлял, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.