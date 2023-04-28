Оборонный сектор Соединённых Штатов находится в критическом состоянии в результате взрыва на важном заводе по производству особого типа пороха.

Об этом сообщил обозреватель издания The Wall Street Journal Гордон Лаболд.

Как передаёт сообщение РИА Новости, взрыв на заводе отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который Минобороны опиралось при производстве патронов, миномётных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк».

По словам Лаболда, взрыв на заводе дымного пороха в Миндене в 2021 году нанёс удар по военному американскому сектору США, который в значительной степени зависит от «оборонных фирм низкого уровня».

Ранее командующий украинскими войсками генерал Сергей Мельник выразил мнение, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники.

Он отметил, что профессиональные военные истощены, ранены или погибли.

Газета The New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона сообщила, что Украине не хватит западных танков и других вооружений, чтобы осуществить контрнаступление.

По данным издания, американские военные планировщики полагают, что Украине для наступления необходимо 253 танка.