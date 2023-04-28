Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский нарушил обещание об улучшении отношений с Россией.

Как отметил Макговерн в интервью с журналистом Стивеном Гарднером, когда Зеленский баллотировался в президенты, он сделал акцент на улучшении отношений с Россией. При этом он получил абсолютное большинство голосов, «результаты были очевидными».

Кроме того, экс-аналитик сказал, что нынешний президент Украины ранее обещал стабилизацию ситуации в Донбассе и обратился к нацистским формированиям, которые обстреливали русскоязычное население, с просьбой покинуть территории.

Однако, нацистские батальоны отреагировали на просьбу Зеленского «без энтузиазма», добавил Макговерн.

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что, судя по слитым документам Пентагона, американский лидер Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине.

В сентябре газета Berliner Zeitung сообщила, что украинские политики, общественные деятели и эксперты обвинили Зеленского во лжи народу Украины.

Автор заявил, что украинский лидер замалчивал информацию о возможности начала боевых действий на Украине.