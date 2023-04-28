Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил, что Байден скрыл истинное положение дел на Украине

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что, судя по слитым документам Пентагона, американский лидер Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине.

Об этом он написал в материале для Responsible Statecraft.

По словам автора, не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, американский президент может оказаться перед «неудобным» выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства Соединённых Штатов или НАТО, которая чревата военной конфронтацией с Россией, от которой Байден «открещивается».

Ранее обозреватель издания The Hill Брэд Дресс выразил мнение, что в случае победы представителя Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.

По его словам, объявление американского президента Джо Байдена о планах баллотироваться на следующий президентский срок значит то, что в США в ближайшее время начнётся борьба между ним и кандидатами-республиканцами.

21 марта Биб заявил, что существуют признаки, говорящие о риске для Байдена попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Соединённых Штатов на международной арене.