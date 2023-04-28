Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил, что Байден скрыл истинное положение дел на Украине

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Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что, судя по слитым документам Пентагона, американский лидер Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине.

Об этом он написал в материале для Responsible Statecraft.

По словам автора, не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, американский президент может оказаться перед «неудобным» выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства Соединённых Штатов или НАТО, которая чревата военной конфронтацией с Россией, от которой Байден «открещивается».

Ранее обозреватель издания The Hill Брэд Дресс выразил мнение, что в случае победы представителя Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.

По его словам, объявление американского президента Джо Байдена о планах баллотироваться на следующий президентский срок значит то, что в США в ближайшее время начнётся борьба между ним и кандидатами-республиканцами.

21 марта Биб заявил, что существуют признаки, говорящие о риске для Байдена попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Соединённых Штатов на международной арене.

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