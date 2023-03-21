Экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что существуют признаки, говорящие о том риске для американского президента Джо Байдена попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Соединённых Штатов на международной арене.

Об этом он сообщил в материале для Responsible Statecraft.

По мнению Биба, существуют три фактора, определяющие перспективы украинского конфликта.

Во первых, как он отметил, украинская армия находится на грани «значительного поражения» под Артёмовском (Бахмутом).

Кроме того, Биб заявил, что мнение американцев о конфликте становится всё более поляризованным и республиканцы всё чаще ставят под сомнение военные цели Вашингтона.

Он также выразил обеспокоенность в связи с возможностю КНР выступить в качестве посредника в украинском конфликте, что пошатнёт авторитет Соединённых Штатов на международной арене.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине.