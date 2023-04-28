«Известия»: в ФАО рассказали о невозможности исключения России из организации

Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что, согласно уставу, Россию не могут исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам ФАО — техническая организация, а не политическая, и положения об исключении члена организации в уставе нет.

«Как говорят россияне, колхоз — дело добровольное. Страна сама принимает решение о вступлении», — подчеркнул Кобяков.

Он добавил, что единственный вариант для того или иного государства покинуть организацию — это добровольно выйти из неё, «о чём в случае с Россией речь не идёт».

Ранее польский постпред при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался на неспособность исключить Россию из организации.

24 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец сообщил, что у России в данный момент отсутствуют планы о выходе из ОБСЕ.