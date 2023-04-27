Постпред Польши в ООН Щерский пожаловался на неспособность исключить Россию из организации

Польский постпред при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался в интервью Polskie Radio на неспособность исключить Россию из организации.

«Россия не избиралась в Совет Безопасности ООН или для председательствования в нём. Это обусловлено законом (организации. — RT). Чтобы это изменить, необходимо изменить Устав Организации объединенных наций, а для этого необходимо единодушие», — отметил он.

Щерский добавил, что на данный момент для такого решения «нет большинства».

Он призвал изменить существующий мировой порядок.

24 апреля стало известно, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН вызвало повышенный интерес прессы.

Отмечается, что в обычное время на верхнем ярусе в зале заседаний СБ ООН сидит несколько человек, но в ходе этого выступления были заняты несколько рядов.

Так, присутствовали представители итальянской, израильской, французской прессы, журналисты ООН, также приехала телегруппа CNN.