Путин и Си Цзиньпин договорились обмениваться высокотехнологичной информацией

Российский лидер Владимир Путин заявил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил российский президент, он договорился с китайским лидером, что Россия и КНР должны дополнять друг друга в особо технологичных отраслях, где кто-то добивается движения вперёд, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка.

15 апреля представитель космического командования США Джон Олсон заявил, что сотрудничество России и Китая по освоению Луны и планы построить международную научную лунную станцию говорят о росте конкуренции в космосе.

Глава Минобороны КНР полковник Ли Шанфу на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество и военную торговлю.

По его словам, планируется вывести межгосударственное военное сотрудничество на новый уровень.