В США грузовой поезд сошёл с рельсов в штате Висконсин
Об этом сообщает CNN.
Авария произошла в районе города Ферривил, с путей сошли примерно 12 вагонов.
Телеканал не уточняет, какой груз перевозил состав.
19 апреля в городе Вуд-Ривер штата Иллинойс сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки не произошло.
До этого американские власти подали иск в суд к железнодорожной компании-оператору Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.