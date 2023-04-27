В США грузовой поезд сошёл с рельсов в штате Висконсин

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В США грузовой поезд сошёл с рельсов в штате Висконсин. Несколько вагонов упали в реку Миссисипи.

Об этом сообщает CNN.

Авария произошла в районе города Ферривил, с путей сошли примерно 12 вагонов.

Телеканал не уточняет, какой груз перевозил состав.

19 апреля в городе Вуд-Ривер штата Иллинойс сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки не произошло.

До этого американские власти подали иск в суд к железнодорожной компании-оператору Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.

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