Посольство России призвало США освободить россиян Легкодымова и Украинского

Посольство России призвало Соединённые Штаты освободить находящихся под стражей в стране россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского.

«Настаиваем на его (Легкодымова. — RT) немедленном освобождении, а в качестве первого шага — на перевод в другой тюремный блок», — приводит ТАСС заявление.

В ситуации с Украинским дипломаты подчеркнули, что продолжат отстаивать интересы россиянина.

«Будем добиваться его возвращения на родину», — отметили в российском посольстве.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что власти США подталкивают к заключению сделки с прокуратурой находящихся под стражей Легкодымова и Украинского.

По его словам, более 100 граждан России находятся в тюрьмах США, российские дипломаты продолжат посещать их.