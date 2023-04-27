Посольство России призвало США освободить россиян Легкодымова и Украинского

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Посольство России призвало Соединённые Штаты освободить находящихся под стражей в стране россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского.
Посольство России призвало США освободить россиян Легкодымова и Украинского
  • РИА Новости

«Настаиваем на его (Легкодымова. — RT) немедленном освобождении, а в качестве первого шага — на перевод в другой тюремный блок», — приводит ТАСС заявление.

В ситуации с Украинским дипломаты подчеркнули, что продолжат отстаивать интересы россиянина.

«Будем добиваться его возвращения на родину», — отметили в российском посольстве.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что власти США подталкивают к заключению сделки с прокуратурой находящихся под стражей Легкодымова и Украинского.

По его словам, более 100 граждан России находятся в тюрьмах США, российские дипломаты продолжат посещать их.

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