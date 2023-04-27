Антонов: россиян Украинского и Легкодымова в тюрьме США подталкивают к сделке

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Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что власти США подталкивают к заключению сделки с прокуратурой находящихся под стражей в стране россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского.

Об этом пишет РИА Новости.

«Наших с вами соотечественников подталкивают к сделке. Причём Дмитрию Украинскому вменяют обвинение, которое в общей сложности, если суммировать, равняется 125 годам. Ему говорят, что если он хочет выйти из тюрьмы живым, то должен получить 20 лет (согласившись на сделку с властями. — RT)», — заявил Антонов.

Посол подчеркнул, что ситуация очень сложная, так как судебный процесс идёт очень долго и заключённым предъявлены обвинения. При этом «доказательств никаких нет».

Антонов также выразил уверенность в необходимости сохранять открытыми линии коммуникации между Россией и Соединёнными Штатами.

Он добавил, что российская сторона сохраняет контакты с Госдепом и Белым домом.

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