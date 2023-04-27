Посол России в США: более 100 россиян находятся в американских тюрьмах

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Более 100 граждан России находятся в тюрьмах США, российские дипломаты продолжат посещать их.

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил посол России в США Анатолий Антонов по итогам посещения административного центра содержания под стражей в районе Бруклин в Нью-Йорке.

«По некоторым данным, таких (заключённых в тюрьмах США. — RT) в действительности у нас более 100 человек», — заявил он.

Антонов добавил, что практика посещения россиян, которые «оказались в американских застенках», обязательно продолжится.

Посол также сообщил, что власти США подталкивают к заключению сделки с прокуратурой находящихся под стражей в Соединённых Штатах россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского.

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