WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта ударил по США

Короткая ссылка
Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом для США.
WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта ударил по США
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях». Это слегка завуалированный удар по США», — говорится в материале.

Ранее Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров по итогам переговоров Си Цзиньпина и Зеленского заявил, что мирные планы Киева и Пекина нашли общие точки соприкосновения.

Он уточнил, что у Киева и Пекина совпадают мнения в вопросе неиспользования ядерного оружия и его нераспространения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить