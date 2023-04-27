WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта ударил по США

Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом для США.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях». Это слегка завуалированный удар по США», — говорится в материале.

Ранее Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров по итогам переговоров Си Цзиньпина и Зеленского заявил, что мирные планы Киева и Пекина нашли общие точки соприкосновения.

Он уточнил, что у Киева и Пекина совпадают мнения в вопросе неиспользования ядерного оружия и его нераспространения.