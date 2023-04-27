Историк Джордж Либмэн в материале для The American Conservative сообщил, что для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России роль одного из пяти «мировых жандармов».

По его словам, ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное правительство России — «царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное».

«Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», — написал Либмэн.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что западные страны делают всё для того, чтобы украинский конфликт перерос в войну в Европе.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинское руководство не будет существовать к моменту окончания конфликта на Украине.