Бывший разведчик ВС США Риттер заявил, что руководства Украины не будет к концу конфликта
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Его спросили, как он считает, сохранят ли после завершения конфликта на Украине иностранные инвестиционные компании подряды на восстановление страны.
«Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда война закончится», — цитирует Риттера РИА Новости.
Также он выразил мнение, что Россия не возьмёт на себя долги и контракты нелегитимных украинских властей.
Ранее Риттер назвал президента России Владимира Путина одним из величайших людей столетия.
Кроме того, он заявлял, что Зеленский рискует погибнуть в результате восстания граждан на Украине из-за народного недовольства.