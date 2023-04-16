Экс-разведчик Риттер считает, что Зеленский рискует погибнуть от рук украинцев из-за бунта

Украинский президент Владимир Зеленский рискует погибнуть в результате восстания граждан на Украине из-за народного недовольства, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Redacted.

Риттер отметил, что с точки зрения гуманизма кто-то хотел бы, чтобы Зеленского и его семью посадили на самолёт и «отправили в изгнание», где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осуждённые за то, что они сделали с украинским народом.

«Но если рассуждать реалистично, то он умрёт, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — продолжил он.

Причиной бунта, считает эксперт, станет то, что Зеленский олицетворяет крах украинского общества.

Речь идёт не только о ситуации на поле боя, но и о миллионах граждан, вынужденных покинуть свои дома, сказал Риттер.

The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть «секретные документы» писала, что затягивание конфликта на Украине повышает вероятность смены власти в стране.