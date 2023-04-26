Посол России Антонов: Запад стремится превратить конфликт на Украине в войну в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что западные страны делают всё для того, чтобы украинский конфликт перерос в войну в Европе.

Посол напомнил, что некоторые западные страны готовы поставить украинской армии истребители. Кроме того, на поле боя уже появляются танки со свастикой.

«И нам после этого говорят, что Запад не хочет с нами войны. По-моему, делается всё только для того, чтобы эта война разразилась на европейском пространстве», — цитирует его ТАСС.

При этом, добавил Антонов, Вашингтон стремится сделать так, чтобы боевые действия были далеки от американского континента.

Ранее посол Китая во Франции Лу Шае выразил уверенность, что США не заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт закончился.