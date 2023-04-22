Посол КНР во Франции Лю Шайе: США не хотят прекращения украинского конфликта
Об этом, как пишет РИА Новости, посол сказал в интервью телеканалу LCI.
Лю Шайе указал на необходимость того, чтобы все стороны конфликта были заинтересованы в его окончании.
Он подчеркнул, что российская и украинская стороны готовы к диалогу.
«Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — заключил он.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс с начала конфликта оказал Украине военную помощь в размере $55 млрд.