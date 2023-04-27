Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки призвал к осторожности в вопросе расширения НАТО

Глава Миноброны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки в ходе встречи с коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Венгрии.

По его словам, страна поддерживает политику открытых дверей (в вопросе расширения НАТО. — RT), но при этом призывает своих партнёров к осторожности.

«Все решения в этом направлении могут приниматься только при полном соблюдении странами-претендентами условий, а также при полном консенсусе стран-союзников по НАТО», — сказал Салаи-Бобровницки.

24 апреля вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что для вступления Украины в состав НАТО без рисков вооружённого конфликта необходимо одобрение России в формате соглашения.

Она подчеркнула, что Будапешт пока не видит оснований, которые позволили бы стране поддержать расширение НАТО за счёт Украины.

Газета The New York Times сообщила, что Североатлантический альянс готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала специальной военной операции на Украине.