NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

Североатлантический альянс готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала специальной военной операции на Украине.

Об этом пишет газета The New York Times.

«Самый дорогостоящий конфликт в Европе со времён холодной войны подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс», — говорится в сообщении.

По данным газеты, эти перемены стали «преобразующими для организации, которая годами пребывала в спячке».

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО, замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин, войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.