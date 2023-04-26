Сенатор Цеков: указ на случай изъятия активов России умерит пыл недружественных стран

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.

«Мы всегда задаёмся вопросом, как будем отвечать на те или иные недружественные шаги недружественных государств в отношении России. Вопрос возникает постоянно, когда мы сталкиваемся с подобными действиями со стороны иностранных государств», — рассказал сенатор.

По его мнению, данный указ — «очень хороший ответ».

«Имущественные и экономические вопросы — болезненные вопросы для каждого государства и для граждан этого государства, поэтому ответ очень верный. Думаю, что это умерит пыл недружественных нам государств в вопросах изъятия имущества граждан России, имущества Российской Федерации, блокировки активов», — заключил Цеков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

Речь идёт о действиях, направленных на незаконное лишение России и российских физлиц и юрлиц права собственности.