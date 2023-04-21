Песков: Россия ответит на разрыв земельного договора с её посольством в Киеве
- РИА Новости
Песков напомнил, что в Москве тоже есть земля под диппредставительством Украины.
«Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», — заявил он.
20 апреля глава киевской городской администрации Виталий Кличко заявил, что горсовет Киева разорвал договор об аренде земли с посольством России.
По его словам, также власти Киева предложили правительству Украины изъять имущество российского диппредставительства в собственность государства.
С подобной инициативой ранее выступила партия Владимира Зеленского «Слуга народа».