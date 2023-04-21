Песков: Россия ответит на разрыв земельного договора с её посольством в Киеве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры в ответ на прекращение Киевом договора аренды с её посольством.
Песков: Россия ответит на разрыв земельного договора с её посольством в Киеве
  • РИА Новости

Песков напомнил, что в Москве тоже есть земля под диппредставительством Украины.

«Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», — заявил он.

20 апреля глава киевской городской администрации Виталий Кличко заявил, что горсовет Киева разорвал договор об аренде земли с посольством России.

По его словам, также власти Киева предложили правительству Украины изъять имущество российского диппредставительства в собственность государства.

С подобной инициативой ранее выступила партия Владимира Зеленского «Слуга народа».

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