Кличко сообщил о намерении Киева разорвать договор с посольством России об аренде земли

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о намерении киевской администрации разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства.

Заявление Кличко опубликовано на сайте киевской администрации.

Он заявил, что, по его мнению, «решение будет единодушным».

«Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», — сказал мэр Киева.

С подобной инициативой ранее выступила партия Владимира Зеленского «Слуга народа».

18 апреля финские власти арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры в столице страны.

Соответствующее решение было принято судебными приставами неделю назад в связи с санкциями Евросоюза.

Позже глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен сообщил, что власти приняли решение об отмене ареста земли и здания.