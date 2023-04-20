Кличко сообщил о намерении Киева разорвать договор с посольством России об аренде земли
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Заявление Кличко опубликовано на сайте киевской администрации.
Он заявил, что, по его мнению, «решение будет единодушным».
«Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», — сказал мэр Киева.
С подобной инициативой ранее выступила партия Владимира Зеленского «Слуга народа».
18 апреля финские власти арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры в столице страны.
Соответствующее решение было принято судебными приставами неделю назад в связи с санкциями Евросоюза.
Позже глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен сообщил, что власти приняли решение об отмене ареста земли и здания.