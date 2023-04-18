Финские власти арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Финские власти арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры в столице страны.

Об этом говорится в статье газеты Helsingin sanomat, которая ссылается на управление по взысканию долгов.

По информации издания, соответствующее решение было принято судебными приставами неделю назад в связи с санкциями Евросоюза. Уточняется, что площадь имущества, которое подпало под арест, превышает 3,3 тыс. кв. м.

Также арестованы семь квартир в столице Финляндии, которые связаны с «теми, кто находится под ограничениями Евросоюза».

Ранее МИД Финляндии заявил, что около €207 млн активов России заморожены в стране из-за санкций.

По информации финского внешнеполитического ведомства, было выдано более 300 постановлений об аресте.