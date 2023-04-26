Wirtschaftswoche: Запад недооценил решимость России и не смог приземлить её авиапарк

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Анализ данных о воздушном движении над Россией говорит о том, что санкции на нём не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.

«Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с движением с конца марта 2023 года не показывает существенных различий», — говорится в материале.

По данным издания, надежда стран Запада основывалась на том, что три четверти российского авиапарка производится за рубежом.

Отмечается, что Запад недооценил решимость России. Например, российский лидер Владимир Путин быстро одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолётов и их перерегистрацию в России.

Ранее посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке заявил, что его страна рассчитывает на запуск прямых рейсов из России в течение нескольких месяцев.

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