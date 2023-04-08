Маврикий рассчитывает на запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы

Посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке заявил, что его страна рассчитывает на запуск прямых рейсов из России в течение нескольких месяцев.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Многим россиянам нравится бывать на Маврикии, и мы с «Аэрофлотом» работаем над запуском прямых рейсов... Вопрос почти закрыт, но есть несколько аспектов, над которыми мы работаем», — заявил дипломат.

По его словам, стороны работают над прямым авиасообщением с января прошлого года.

«Так что теперь мы надеемся, что в течение нескольких месяцев появятся прямые рейсы», — добавил посол.

Он добавил, что также прорабатывается дополнительный маршрут Маврикий — Сейшельские острова — Россия.

Ранее Хесвар заявлял, что медицинский туризм может быть сферой предполагаемого сотрудничества между Россией и Маврикием.