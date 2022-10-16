Посол: Маврикий готов сотрудничать с Россией в области медицинского туризма

Посол Республики Маврикий в России Джанке Хесвар заявил, что медицинский туризм может быть сферой предполагаемого сотрудничества между Россией и Маврикием.

«Медицинский туризм — это та сфера, в который мы бы могли успешно сотрудничать», — цитирует его РИА Новости.

Хесвар также отметил, что Маврикий, в свою очередь, мог бы предложить России свой опыт в строительстве отелей.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022 заявил, что Россия высоко оценивает позицию своих союзников с разных континентов, не прогибающихся под так называемого гегемона.