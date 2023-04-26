Daily Express: США получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД России Лаврова

Короткая ссылка
Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание СБ ООН в Нью-Йорке, заявил аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Перед визитом Лаврова США не позволили нескольким российским журналистам присутствовать на заседаниях. 

Уизерс отметил, что в Вашингтоне не ждали резкой реакции Москвы на это.

Аналитик пишет, что Лавров заявил о проявлении трусости со стороны США.

Позже глава российского МИД пообещал, что Россия ничего не забудет и не простит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить