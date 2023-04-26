Daily Express: США получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД России Лаврова

Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание СБ ООН в Нью-Йорке, заявил аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Перед визитом Лаврова США не позволили нескольким российским журналистам присутствовать на заседаниях.

Уизерс отметил, что в Вашингтоне не ждали резкой реакции Москвы на это.

Аналитик пишет, что Лавров заявил о проявлении трусости со стороны США.

Позже глава российского МИД пообещал, что Россия ничего не забудет и не простит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.