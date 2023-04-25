Лавров заявил, что по украинскому урегулированию нет графика, и призвал быть оптимистами

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По украинскому урегулированию нет какого-то графика, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что по украинскому урегулированию нет графика, и призвал быть оптимистами
  • РИА Новости

«По Украине дело не в том, что есть какой-то график... Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег», — заявил он.

При этом Лавров отметил, что нужно оставаться оптимистами и надеяться, что возобладает стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов — это неправильно.

21 апреля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.

Он выразил благодарность китайским партнёрам за их намерение внести вклад в решение украинского кризиса.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно только путём прямых переговоров сторон.

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