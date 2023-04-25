Жан-Пьер: претензии к возрасту Байдена уже высказывались, но он исполняет задачи

Претензии к возрасту американского лидера Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», — сказала она в ходе брифинга.

По мнению Жан-Пьер, республиканцы не исполняют задачи во благо народа США.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные опроса AP-NORC сообщила, что Байдену необходимо открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящих президентских выборов.

В марте Байден заявил, что перенёс операцию, целью которой было проверить, есть ли у него мозг.

Он отметил, что нуждался в срочной операции из-за аневризмы, но не мог попасть в больницу из-за плохих погодных условий.

В итоге американский лидер был доставлен в медучреждение при помощи пожарной службы.