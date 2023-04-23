NYT: Байдену необходимо открыто говорить о своём здоровье, чтобы его переизбрали

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Президенту США Джо Байдену необходимо открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящих президентских выборов.

Об это пишет газета The New York Times со ссылкой на данные опроса AP-NORC.

Как пишет газета, многие представители Демократической партии, особенно более молодые, опасаются, что Байден не сможет эффективно выполнять свою работу в силу возраста.

«Президенту также необходимо открыто и без смущения говорить о своём здоровье и покончить с притворством, что это не имеет значения», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что полная откровенность Байдена о состоянии его здоровья поменяет мнение скептически настроенных избирателей.

Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.

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