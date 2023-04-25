Глава МИД Лавров: переход к расчётам между странами в нацвалютах не остановить

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Переход к расчётам между странами в национальных валютах не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД Лавров: переход к расчётам между странами в нацвалютах не остановить
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Американцы запустили процесс дедолларизации. Уже сейчас этот процесс с большой тревогой анализируется в том числе и местными американскими политологами и экономистами», — сказал министр.

Как ранее отмечал российский вице-премьер Александр Новак, Россия в расчётах за энергоресурсы сейчас переходит практически только на национальные валюты.

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что использование доллара в качестве оружия приведёт к отказу от него в других странах.

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