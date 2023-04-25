Спикер Маккарти — о выдвижении Байдена: ему стоит думать не о своём будущем, а о будущем США
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«Сегодня президент Байден, по-видимому, сосредоточен на своём собственном политическом будущем, но он должен быть сосредоточен на будущем Америки», — написал он в Twitter.
По словам Маккарти, Байдену стоило объявить, что он наконец сядет за стол переговоров и обсудит разумное увеличении лимита госдолга, чтобы избежать первого дефолта в истории США.
Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя намерение Байдена пойти на второй срок, заявила, что Россия будет исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон осуществит в реальной политике.
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.