Спикер Маккарти — о выдвижении Байдена: ему стоит думать не о своём будущем, а о будущем США

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти прокомментировал намерение президента США Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на второй срок.

«Сегодня президент Байден, по-видимому, сосредоточен на своём собственном политическом будущем, но он должен быть сосредоточен на будущем Америки», — написал он в Twitter.

По словам Маккарти, Байдену стоило объявить, что он наконец сядет за стол переговоров и обсудит разумное увеличении лимита госдолга, чтобы избежать первого дефолта в истории США.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя намерение Байдена пойти на второй срок, заявила, что Россия будет исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон осуществит в реальной политике.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.