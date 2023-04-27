США профинансируют «продвижение демократических ценностей» в Индии

Соединённые Штаты готовы выделить до $30 тыс. на новую программу в Индии. Как уточняется в описании соответствующего гранта, инициатива среди прочего предполагает «продвижение демократических ценностей», укрепление двусторонних связей и прав ЛГБТ-сообщества в Индии. С документом, содержащим подробности очередного американского проекта, ознакомился RT.

«Генконсульство США в городе Хайдарабад объявляет открытый конкурс для организаций по подаче заявок на реализацию программ, способствующих укреплению двусторонних и региональных связей посредством разнообразных программ публичной дипломатии по темам, связанным с экономическим ростом, климатическими изменениями, а также с поддержкой и продвижением демократических ценностей и прав», — отмечается в гранте.

Так, будущим подрядчикам предстоит «поощрять более глубокое понимание разнообразия и инклюзивности, прав представителей ЛГБТ-сообщества и других аспектов прав человека», говорится в документе.

Кроме того, получателям финансирования нужно будет способствовать борьбе с транснациональными преступлениями, развитию различных технологий, торговли, укреплению безопасности в регионе.

Как уточняют авторы гранта, каждая заявка от потенциальных подрядчиков должна предусматривать «американский элемент»: участие в программе американских экспертов, сотрудничество с американскими образовательными учреждениями, применение «лучших американских практик», изучение истории США, культуры страны, её общества и прочее.

Необходимая для достижения поставленных целей работа может проводиться в рамках публичных выступлений экспертов, творческих проектов и интерактивных программ. Бюджет, который США готовы выделить на реализацию проекта, не должен превышать $30 тыс., размер одного гранта может варьироваться от $10 тыс. до $15 тыс.

Политолог, американист Малек Дудаков, комментируя в беседе с RT очередное решение США выделить грант на проведение «демократической» программы за рубежом, отметил, что Соединённые Штаты недовольны позицией Индии, которая ведёт себя независимо и сотрудничает с Россией.

«На Индию оказывается давление по разным направлениям, по дипломатическому, экономическому. Но при этом Индия является важным партнёром США, поэтому полностью портить отношения с Индией США не собираются. Однако какие-то такие мягкие, небольшие и точечные уколы в отношении Индии, безусловно, будут предпринимать», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о намерении США выделить до $150 тыс. на проект по работе с начинающими журналистами в Индии. Как уточнялось, средства планировали направить на организацию поездок представителей СМИ по стране, чтобы они узнали о «пользе» программ, финансируемых американским правительством, а также на семинары по развитию у слушателей навыков «проверки фактов», написания статей в стиле Associated Press и проведения интервью.

По мнению экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.