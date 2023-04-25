Глава ассоциации Торрембини сообщил об отсутствии у компаний Италии планов покидать Россию

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Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РБК заявил об отсутствии у итальянских компаний планов покидать российский рынок, несмотря на возникающие сложности в работе.
Глава ассоциации Торрембини сообщил об отсутствии у компаний Италии планов покидать Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Alimov

Он рассказал, что лишь две итальянские компании продали российский бизнес, среди них крупная госкомпания Enel.

По его словам, некоторые итальянские компании уменьшили число сотрудников, однако «никто не покинул Россию».

Торрембини сообщил о значительных трудностях в работе итальянских компаний, оставшихся в России, в том числе логистических, финансовых, давлении со стороны властей Италии и других стран Европы. Он подчеркнул, что «тем не менее наши фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений».

«Россия — это большой рынок, он имеет геополитическое и геоэкономическое значение», — подчеркнул он.

Ранее американский производитель батареек Duracell заявил, что принял решение уйти с российского рынка.

До этого немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.

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