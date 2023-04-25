Глава ассоциации Торрембини сообщил об отсутствии у компаний Италии планов покидать Россию
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Он рассказал, что лишь две итальянские компании продали российский бизнес, среди них крупная госкомпания Enel.
По его словам, некоторые итальянские компании уменьшили число сотрудников, однако «никто не покинул Россию».
Торрембини сообщил о значительных трудностях в работе итальянских компаний, оставшихся в России, в том числе логистических, финансовых, давлении со стороны властей Италии и других стран Европы. Он подчеркнул, что «тем не менее наши фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений».
«Россия — это большой рынок, он имеет геополитическое и геоэкономическое значение», — подчеркнул он.
Ранее американский производитель батареек Duracell заявил, что принял решение уйти с российского рынка.
До этого немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.