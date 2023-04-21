Производитель батареек Duracell уходит из России

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Американский производитель батареек Duracell заявил, что принял решение уйти с российского рынка.
Производитель батареек Duracell уходит из России
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Как пишут «Известия», компания об этом сообщила в письме своим бизнес-партнёрам.

«Наши акционеры приняли решение об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в России в соответствии с российскими законами и правилами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подлинность письма подтвердил изданию «Подъём» генеральный директор «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев.

Ранее немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.

Отмечается, что сумма сделки составит 54 млрд рублей.

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