Производитель батареек Duracell уходит из России

Американский производитель батареек Duracell заявил, что принял решение уйти с российского рынка.

Как пишут «Известия», компания об этом сообщила в письме своим бизнес-партнёрам.

«Наши акционеры приняли решение об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в России в соответствии с российскими законами и правилами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подлинность письма подтвердил изданию «Подъём» генеральный директор «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев.

Ранее немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.

Отмечается, что сумма сделки составит 54 млрд рублей.