Орешкин: сотрудничество с Западом будет под вопросом даже при желании зарубежной стороны

Если Запад захочет возобновить экономическое сотрудничество с Москвой, то оно будет под вопросом, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

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