Орешкин: сотрудничество с Западом будет под вопросом даже при желании зарубежной стороны

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Если Запад захочет возобновить экономическое сотрудничество с Москвой, то оно будет под вопросом, заявил помощник президента России Максим Орешкин.
Орешкин: сотрудничество с Западом будет под вопросом даже при желании зарубежной стороны
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом», — цитирует его РИА Новости.

Орешкин отметил, что цену такого сотрудничества Россия уже знает.

Ранее обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан выразила мнение, что России удалось развеять миф о непобедимости Запада.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе.

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