Орешкин: сотрудничество с Западом будет под вопросом даже при желании зарубежной стороны
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«Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом», — цитирует его РИА Новости.
Орешкин отметил, что цену такого сотрудничества Россия уже знает.
Ранее обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан выразила мнение, что России удалось развеять миф о непобедимости Запада.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе.