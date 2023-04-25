Медведев: предлагающие выгнать Россию из G20 страны совсем обалдели

Короткая ссылка
Россия создавала G20 вместе с другими государствами, а теперь «обалдевшие» страны предлагают её оттуда выгнать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: предлагающие выгнать Россию из G20 страны совсем обалдели
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Президента РФ

В ходе выступления перед участниками марафона «Знание» он рассказал, что в 2000-е годы у России «были достаточно активные взаимоотношения с другими странами».

«Мы создали «Большую двадцатку». Нам сейчас говорят наши «друзья»: надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что министры финансов и главы центробанков G20 по итогам встречи в Бангалоре приняли совместное заявление, за исключением пунктов, касающихся осуждения действий России на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визита президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индию исключать нельзя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить