Медведев: предлагающие выгнать Россию из G20 страны совсем обалдели

Россия создавала G20 вместе с другими государствами, а теперь «обалдевшие» страны предлагают её оттуда выгнать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В ходе выступления перед участниками марафона «Знание» он рассказал, что в 2000-е годы у России «были достаточно активные взаимоотношения с другими странами».

«Мы создали «Большую двадцатку». Нам сейчас говорят наши «друзья»: надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что министры финансов и главы центробанков G20 по итогам встречи в Бангалоре приняли совместное заявление, за исключением пунктов, касающихся осуждения действий России на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визита президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индию исключать нельзя.