Главы минфинов G20 приняли заявление без пунктов с осуждением действий России на Украине

Министры финансов и главы центробанков G20 по итогам встречи в Бангалоре приняли совместное заявление, за исключением пунктов, касающихся осуждения действий России на Украине.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на итоговый документ.

В материале сказано, что все министры финансов G20 и управляющие центробанками объединения «согласились с пунктами 1, 2 и с пунктами с 5 по 17 вместе с приложениями 1 и 2».

Отмечается, что в пунктах 3 и 4 речь шла об осуждении действий России на Украине, но их не одобрили на встрече представители российской и китайской сторон.

Ранее в индийском Министерстве финансов сообщили, что по итогам саммита глав Минфина стран G20 Индия заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».

23 февраля стало известно, что страны G7 продолжат принимать меры по санкциям против России.