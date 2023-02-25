Главы минфинов G20 приняли заявление без пунктов с осуждением действий России на Украине
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на итоговый документ.
В материале сказано, что все министры финансов G20 и управляющие центробанками объединения «согласились с пунктами 1, 2 и с пунктами с 5 по 17 вместе с приложениями 1 и 2».
Отмечается, что в пунктах 3 и 4 речь шла об осуждении действий России на Украине, но их не одобрили на встрече представители российской и китайской сторон.
Ранее в индийском Министерстве финансов сообщили, что по итогам саммита глав Минфина стран G20 Индия заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».
23 февраля стало известно, что страны G7 продолжат принимать меры по санкциям против России.