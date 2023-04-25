Медведев заявил о существовании перспективы ядерного взрыва

Короткая ссылка
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о существовании перспективы ядерного взрыва.

По его словам, климатические проблемы «ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5 тыс. кельвинов, ударной волной в 350 м в секунду и давлением в 3 тыс. кг на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом».

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал он в ходе общения с участниками марафона «Знание».

«Такая перспектива (ядерного взрыва. — RT) есть сегодня? Увы, да. И она растёт с каждым днём по известным причинам», — добавил Медведев.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва допускает возможность принятия асимметричных мер, если США и НАТО пойдут по пути эскалации в вопросе размещения в Европе ядерного оружия.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.

1 февраля Джо Байден также заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить