Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о существовании перспективы ядерного взрыва.

По его словам, климатические проблемы «ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5 тыс. кельвинов, ударной волной в 350 м в секунду и давлением в 3 тыс. кг на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом».

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал он в ходе общения с участниками марафона «Знание».

«Такая перспектива (ядерного взрыва. — RT) есть сегодня? Увы, да. И она растёт с каждым днём по известным причинам», — добавил Медведев.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва допускает возможность принятия асимметричных мер, если США и НАТО пойдут по пути эскалации в вопросе размещения в Европе ядерного оружия.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.

1 февраля Джо Байден также заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.